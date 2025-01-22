Новые власти Сирии ведут переговоры с РФ о будущем российских баз

«До настоящего момента непонятно, как будет выглядеть окончательное решение [этого вопроса]. Мы пока не получали указаний [от нашего руководства на этот счет]. Однако идут переговоры, которые ведет [наше] руководство при участии [сирийского] МИД», — отметил он в интервью телеканалу Al Araby.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, после чего правительственные силы оставили город. Башар Асад сложил с себя полномочия президента Сирии и покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, который с января 2024 года возглавлял сформированное оппозицией в провинции Идлиб так называемое Правительство спасения, объявил о своем назначении главой сирийского правительства на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года. Фактическим лидером Сирии стал глава группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) Ахмед аш-Шараа, известный под прозвищем Абу Мухаммед аль-Джулани.
Базы РФ в Сирии
России принадлежат два военных объекта в Сирии — пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в портовом городе Тартус и авиабаза Хмеймим, расположенная рядом с городом Джебла в провинции Латакия. Базу в Тартусе организовали в 1971 году в соответствии с двухсторонним соглашением. Авиационная группа ВКС России в Сирии была создана 30 сентября 2015 года для поддержки сирийской армии в борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ).
19 декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва предложила использовать российские военные базы для доставки гуманитарной помощи в Сирию.
27 декабря источник сообщил ТАСС, что новые сирийские власти в ближайшее время не планируют разрывать соглашения, по которым Россия использует базы в провинциях Латакия и Тартус.