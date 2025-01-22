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В Госдуме оценили планы Израиля передать Киеву российское оружие

Отправка Израилем Украине оружия российского производства, захваченного в Ливане, будет расцениваться Москвой как недружественный шаг. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По оценке депутата, в Ливане, скорее всего, мало оружия российского производства. Возможно, это патроны для стрелкового оружия, гранатометные снаряды, мины.

«Больше у “Хезболлы” не было ничего. Поэтому что они будут передавать? Ну, пусть передают, и то оно все, скорее всего, просроченное. Они [власти Украины] привыкли ко всему просроченному, начиная со своего псевдопрезидента», — рассказал депутат RTVI.

Картаполов подчеркнул, что количество и объемы вооружения, которое израильская сторона намеревается передать Киеву, не важны. В любом случае факт передачи будет оцениваться как недружественный шаг со стороны Израиля.

О планах Тель-Авива организовать поставки оружия российского производства, обнаруженного ЦАХАЛ в Ливане, стало известно 21 января. О передаче вооружения сообщила пресс-служба посольства Украины в Израиле. В сообщении говорится, что поставки оружия обсуждались во время встречи украинского посла Евгения Корнийчука и заместителя главы МИД Израиля Шарена Хаскеля.

Корнийчук выразил благодарность властям Израиля за инициативу о поставках оружия. По словам посла, вооружение будет передано в случае, если такое решение одобрят депутаты израильского парламента — Кнессета. «Украинская сторона выразила надежду на положительное решение этого вопроса», — говорится в сообщении посольства.

Партия вооружения, которую Тель-Авив намеревается передать Киеву, была захвачена бойцами ЦАХАЛ во время операции на юге Ливана против «Хезболлы». Газета The Wall Street Journal сообщила в ноябре 2024 года о том, что речь идет о «больших запасах российского оружия», в том числе противотанковых ракетах «Корнет». Издание уточнило, что вооружение попало в Ливан из Сирии.

Госдума