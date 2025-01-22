В Госдуме оценили планы Израиля передать Киеву российское оружие

«Больше у “Хезболлы” не было ничего. Поэтому что они будут передавать? Ну, пусть передают, и то оно все, скорее всего, просроченное. Они [власти Украины] привыкли ко всему просроченному, начиная со своего псевдопрезидента», — рассказал депутат RTVI.