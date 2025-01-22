НАТО планирует сотрудничать с Молдавией в сфере безопасности

«Мы обсудили с главой офиса НАТО в Кишиневе господином Суни приоритеты сотрудничества между Молдавией и альянсом, включая реализацию совместных проектов и укрепление двустороннего диалога. Мы заинтересованы в продолжении политического диалога и реализации практических программ, таких как проекты в рамках программы “Наука ради мира и безопасности”, сотрудничество в борьбе с новыми угрозами безопасности и продвижение публичной дипломатии», — цитирует Мижу пресс-служба молдавского МИД.
Госсекретарь молдавского МИД отметил важность экспертизы и помощи НАТО в модернизации национального сектора безопасности и обороны, а также в укреплении демократического управления и устойчивости перед новыми вызовами в регионе.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Санду в интервью местным изданиям подчеркивала, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.