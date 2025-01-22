МИД Литвы: Вильнюс не признает «паспорт», продвигаемый белорусской оппозицией

Но еще глава комитета Сейма Литвы по иностранным делам Ремигиюс Мотузас сказал, что «паспорт», который выдумала белорусская оппозиция — это «символический документ». Также Мотузас считает, что «паспорт» белорусской оппозиции в Литве не будут признавать как действительный.