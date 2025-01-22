МИД Литвы: Вильнюс не признает «паспорт», продвигаемый белорусской оппозицией

В Министерстве иностранных дел Литвы сказали, что литовские власти не признают «паспорт», придуманный белорусской оппозицией, сообщает БелТА.
Как сообщил глава литовского МИД Кестутис Будрис, Вильнюсом не признается в качестве юридического документа якобы «паспорт белоруса», который продвигают в Литве представители белорусской оппозиции.
— С правовой точки зрения никакого отношения к этому документу Литва не имеет и признать его не может, — подчеркнул глава литовской дипломатии.
Но еще глава комитета Сейма Литвы по иностранным делам Ремигиюс Мотузас сказал, что «паспорт», который выдумала белорусская оппозиция — это «символический документ». Также Мотузас считает, что «паспорт» белорусской оппозиции в Литве не будут признавать как действительный.
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о проблемах Польши и Литвы с беглыми из-за Вильнюса и Белостока.
Тем временем Европарламент принял скандальную резолюцию об итогах выборов в Беларуси. А МИД сделал срочное заявление о вмешательстве в суверенные дела Беларуси перед выборами.
А еще мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился выступлением Трампа на инаугурации: «Так нельзя».