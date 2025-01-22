SCMP: растущее присутствие РФ и КНР в Арктике укрепляет планы Трампа в отношении Гренландии

Согласно статье, Трамп впервые выразил заинтересованность в покупке Гренландии в 2019 году, во время своего первого срока на посту президента. Однако эту идею быстро отвергли Нуук (столица Гренландии. — Прим. ред.) и Копенгаген, которые сочли ее «абсурдной». В этот раз Копенгаген перед инаугурацией Трампа в частном порядке сообщил его команде, что Дания готова обсудить увеличение военного присутствия США в Гренландии.
По мнению Марка Лантеня, профессора политологии в Арктическом университете Норвегии в Тромсё, Трамп пытается создать «стратегическую буферную зону и старомодную сферу влияния», чтобы сдерживать Китай и Россию. Гренландия расположена между Северным Ледовитым океаном и северной частью Атлантического океана и имеет геополитическое значение для США и их союзников по НАТО со времен холодной войны как важнейшее средство защиты от ракетных атак и операций подводных лодок. А таяние морского льда увеличивает стратегическую важность Северного Ледовитого океана, где появляются новые кратчайшие судоходные пути между Тихим и Атлантическим океанами.
Трамп, возможно, рассматривает прямой контроль над Гренландией как идеальный способ обеспечения более эффективного наблюдения за этими коридорами и сдерживания будущих российско-китайских военных действий в регионе Атлантики и Арктики.
У Пентагона на севере Гренландии уже есть база космических сил в Питуффике, которая имеет систему раннего оповещения, предназначенную для обнаружения и отслеживания межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Эти дальнобойные системы обычно используются для доставки ядерных боеголовок на расстояние более 5500 километров, то есть они легко смогут пролететь над арктическим воздушным пространством, если будут направлены в сторону материковой части США.
Китай и Россия активизировали свои программы разработки МБР, а Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в сентябре 2024 года впервые за 44 года провела свой первый испытательный запуск. МБР DF-31AG, которая во время испытаний приземлилась в Тихом океане недалеко от Французской Полинезии, имеет дальность до 13 200 километров — этого достаточно, чтобы достичь всей материковой части США.
Согласно отчету Пентагона о военном развитии Китая, опубликованному в декабре, у Китая имеется 400 МБР и Пекин в 2022 году, «вероятно, завершил» строительство трех твердотопливных шахтных пусковых установок. В отчете подсчитано, что к середине 2024 года ядерный арсенал Китая превысил 600 действующих боеголовок, а к 2030 году он составит более 1000.
Между тем Россия разрабатывает новую систему МБР «Осина», о чем в декабре 2024 года впервые сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.
В июле Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) перехватило два китайских и два российских бомбардировщика с ядерным оружием, летевших около Аляски, в то время как Береговая охрана США заметила четыре китайских военных судна, плавающих около Алеутских островов.
Несмотря на растущее присутствие Китая на Крайнем Севере, ни Дания, ни Гренландия не являются частью NORAD, что открывает критическую брешь в обороне континента в северо-восточном коридоре. Поэтому, как считает Лизелотт Одгаард, старший научный сотрудник аналитического центра Hudson Institute в Вашингтоне, одной базы Питуффик недостаточно, пока другие арктические государства-члены НАТО, такие как Дания и Норвегия, не имеют ледовых военных кораблей с противолодочными возможностями.
По словам Малкольма Дэвиса, старшего аналитика Австралийского института стратегической политики, поскольку Москва и Пекин расширяют и модернизируют свои ядерные возможности, США для противодействия этой угрозе могут усилить свою противоракетную оборону наряду с традиционными мерами сдерживания.
Однако аналитики предупреждают, что, если попытка Трампа увеличить военное присутствие США в Гренландии увенчается успехом, Россия и Китай в ответ усилят свое сотрудничество и военное присутствие в регионе. Москва и Пекин «бросят вызов любым шагам администрации Трампа по расширению американского присутствия в Гренландии», что обострит конкуренцию крупных держав в Арктике, убежден Дэвис.
Один из возможных подходов (России и Китая) заключается в изменении траекторий ракет, чтобы избежать обнаружения. Антарктическая траектория — это реальная возможность.
При этом ВМФ США, по словам Карлсона, может попытаться создать в Гренландии новые объекты для усиления арктических операций и прибегнуть к развертыванию подводных лодок и противокорабельных подразделений для противодействия соперникам. А ВВС США могут разместить истребители, беспилотники и разведывательные самолеты для обеспечения контроля над критически важным воздушным пространством Арктики.
Россия и Китай расценят интерес США к Гренландии как желание милитаризировать Арктику и как практику двойных стандартов в отношении неприкосновенности государственного суверенитета, предупреждает Лантень. Москва и Пекин будут следить за ситуацией, чтобы понять, может ли интерес Трампа к Гренландии привести к дальнейшему ослаблению НАТО и «более широкому расколу между США и Европой».