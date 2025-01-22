SCMP: растущее присутствие РФ и КНР в Арктике укрепляет планы Трампа в отношении Гренландии

По мнению Марка Лантеня, профессора политологии в Арктическом университете Норвегии в Тромсё, Трамп пытается создать «стратегическую буферную зону и старомодную сферу влияния», чтобы сдерживать Китай и Россию. Гренландия расположена между Северным Ледовитым океаном и северной частью Атлантического океана и имеет геополитическое значение для США и их союзников по НАТО со времен холодной войны как важнейшее средство защиты от ракетных атак и операций подводных лодок. А таяние морского льда увеличивает стратегическую важность Северного Ледовитого океана, где появляются новые кратчайшие судоходные пути между Тихим и Атлантическим океанами.