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МИД РФ сообщил о прекращении действия договора с Литвой о правовой помощи

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Действие договора между Москвой и Вильнюсом о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам прекращено 21 января. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, которое опубликовано на портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

«21 января 2025 года прекращено действие договора между Российской Федерацией и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанного в Вильнюсе 21 июля 1992 года», — сообщили в министерстве.

Сейм (парламент) Литвы денонсировал этот договор 25 июня 2024 года.

Россия и Литва подписали договор в 1992 году и продлевали его каждые пять лет. Он был призван в равной степени защищать личные и имущественные права российских и литовских граждан и оказывать правовое сотрудничество при возникновении спорных ситуаций.