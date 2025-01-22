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Оппозиция требует у правительства обнародовать цены закупки электроэнергии

КИШИНЕВ, 22 янв — Sputnik. Депутат парламента Молдовы от оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер сообщила, что направила запрос правительству, в котором требует обнародовать контракты на закупку электроэнергии.

Источник: Sputnik.md

Она отметила, что за годы правления партии «Действие и солидарность» (PAS) Молдова живет в сплошном режиме ЧС и в условиях энергокризиса, к которому привели некомпетентные действия властей. В итоге в то время, как люди на левом берегу Днестра замерзают, жители Правобережья не знают, по какой цене покупается для них электроэнергия.

Я направила запрос в правительство, где обозначила требование проинформировать людей и обнародовать контракты на закупку электроэнергии. Жители страны должны понимать, насколько адекватны тарифы и цифры, которые они видят в своих платежках. PAS оставила страну без дешевого электричества с Левобережья и спровоцировала энергокризис. А теперь еще и скрывает, за что так много платят граждане.

написала Таубер в своем Telegram-канале

Она напомнила, что договор с румынской компанией о закупках электроэнергии был засекречен, в то время как закупки оплачиваются за счет молдавских плательщиков.

Energocom платит из денег граждан, и они имеют право знать: сколько тратится и на какие цели. Держать в тайне подробности закупок недопустимо и незаконно.

подчеркнула депутат
энергетика
экономика