Оппозиция требует у правительства обнародовать цены закупки электроэнергии

Я направила запрос в правительство, где обозначила требование проинформировать людей и обнародовать контракты на закупку электроэнергии. Жители страны должны понимать, насколько адекватны тарифы и цифры, которые они видят в своих платежках. PAS оставила страну без дешевого электричества с Левобережья и спровоцировала энергокризис. А теперь еще и скрывает, за что так много платят граждане.