Минюст США задействует ФБР для борьбы с мигрантами

Принятые меры стали частью более широкой стратегии по реализации миграционных указов Трампа, подписанных в первый день его второго срока. Эти инициативы, как отмечается, направлены на борьбу с преступностью, нелегальной миграцией и наркотрафиком, что, по мнению администрации, критически необходимо для обеспечения безопасности американских граждан.