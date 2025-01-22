Минюст США задействует ФБР для борьбы с мигрантами

Документ, подписанный на следующий день после инаугурации, излагает основные меры по борьбе с угрозами, связанными с деятельностью картелей, нелегальной миграцией и наркоторговлей.
«Картели и другие транснациональные преступные организации, такие как Tren de Aragua и MS-13, являются бичом нашего общества. Они способствуют нестабильности на границе, огромным потокам нелегальной миграции, а также росту насилия и распространению наркотиков», — говорится в тексте меморандума, копия которого оказалась в распоряжении издания Politico.
В рамках новых мер антитеррористические подразделения ФБР теперь будут задействованы в исполнении миграционных указов Трампа. Кроме того, федеральным прокурорам предписано добиваться самых строгих обвинений в таких делах и преследовать местных чиновников, которые препятствуют исполнению решений, принятых на федеральном уровне.
«Государственные и местные чиновники, которые противодействуют или не выполняют законные миграционные распоряжения, будут подвергнуты судебному преследованию», — подчеркивается в документе.
Особое внимание уделено фентаниловому кризису, который назван в меморандуме «беспрецедентной угрозой». Бове отметил, что министерство юстиции обязано «защищать конституцию, следовать закону и эффективно выполнять политику президента в интересах граждан».
Принятые меры стали частью более широкой стратегии по реализации миграционных указов Трампа, подписанных в первый день его второго срока. Эти инициативы, как отмечается, направлены на борьбу с преступностью, нелегальной миграцией и наркотрафиком, что, по мнению администрации, критически необходимо для обеспечения безопасности американских граждан.