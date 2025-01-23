Егор Мищеряков назначен председателем комитета по ЖКХ Ленинградской области

Поставленные перед господином Мищеряковым задачи — работа с производительностью труда в ЖКХ, повышение эффективности и клиентоориентированности отрасли, четкость в исполнении национальных проектов, отметил глава региона.
Про нового главу областного комитета по ЖКХ известно, что он имеет профильное образование «Экономика и управление на предприятии городского хозяйства» и более четырех лет трудился в комитете экономического развития.
Ранее «Ъ-СПб» писал об отставке по собственному желанию вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева.