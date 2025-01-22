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Президент Казахстана отметил благодарностью вклад посла Беларуси в укрепление партнерства между странами

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Павел Утюпин 21 января встретился с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Источник: МИД

Стороны обсудили актуальное состояние и перспективы сотрудничества Беларуси и Казахстана. Была отмечена положительная динамика развития белорусско-казахстанских отношений во всех сферах и подчеркнут имеющийся значительный потенциал для дальнейшего наращивания взаимодействия.

Мурат Нуртлеу от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева вручил Павлу Утюпину, который завершает свою дипломатическую миссию в этой стране, благодарность за плодотворную и активную деятельность, большой вклад в укрепление дружбы и стратегического партнерства между двумя странами. Глава внешнеполитического ведомства Казахстана также выразил слова благодарности послу за многолетний труд и значительный вклад в укрепление двусторонних связей между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан.