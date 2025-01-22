Президент Казахстана отметил благодарностью вклад посла Беларуси в укрепление партнерства между странами

Мурат Нуртлеу от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева вручил Павлу Утюпину, который завершает свою дипломатическую миссию в этой стране, благодарность за плодотворную и активную деятельность, большой вклад в укрепление дружбы и стратегического партнерства между двумя странами. Глава внешнеполитического ведомства Казахстана также выразил слова благодарности послу за многолетний труд и значительный вклад в укрепление двусторонних связей между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан.