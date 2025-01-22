Трамп призвал Россию пойти на сделку по Украине и пригрозил санкциями

Он призвал всегда помнить, что «Россия помогла нам победить во Второй мировой войне, потеряв при этом почти 60 млн жизней». Теперь, по словам Трампа, он намерен «оказать очень большую услугу» Москве. «Успокойтесь сейчас и ОСТАНОВИТЕ эту нелепую войну! ДАЛЬШЕ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ», — заключил президент США.