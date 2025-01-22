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Трамп призвал Россию пойти на сделку по Украине и пригрозил санкциями

Если Москва не согласится на сделку по Украине, США введут высокие тарифы и санкции в отношении всего, что Россия продает Соединенным Штатам и ряду других стран, заявил американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Источник: Reuters

«Мы можем сделать это легким или трудным способом — и легкий способ всегда лучше. Пришло время “ЗАКЛЮЧИТЬ СДЕЛКУ”, — отметил глава государства.

Трамп добавил, что не хочет нанести вред России. «Я люблю российский народ, и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом [России Владимиром] Путиным», — отметил президент США.

Он призвал всегда помнить, что «Россия помогла нам победить во Второй мировой войне, потеряв при этом почти 60 млн жизней». Теперь, по словам Трампа, он намерен «оказать очень большую услугу» Москве. «Успокойтесь сейчас и ОСТАНОВИТЕ эту нелепую войну! ДАЛЬШЕ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ», — заключил президент США.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Москва неоднократно говорила о готовности к переговорам с Киевом. Путин в качестве условий для прекращения огня предлагал вывести украинские войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признать эти четыре региона и Крым частью России, внеблоковый статус Украины и снятие международных санкций. Украинский лидер Владимир Зеленский счел эту инициативу ультиматумом.

Материал дополняется.

Трамп Дональд
Путин Владимир