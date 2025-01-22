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Россия помогла США выиграть Вторую мировую войну, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отметил роль России в победе во Второй мировой войне, подчеркнув масштабы ее потерь в этот период.

Источник: AP 2024

«Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 миллионов жизней», — написал Трамп в своем аккаунте в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

При этом, согласно официальным данным РФ, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией.

Трамп Дональд