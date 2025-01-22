Россия помогла США выиграть Вторую мировую войну, заявил Трамп

«Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 миллионов жизней», — написал Трамп в своем аккаунте в принадлежащей ему соцсети Truth Social.
При этом, согласно официальным данным РФ, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией.