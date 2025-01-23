Прокуратура оспорит решение об отсрочке наказания экс-зампреду правительства

Напомним, 15 января суд повторно рассмотрел ходатайство госпожи Лопаевой о предоставлении ей отсрочки от отбывания четырехлетнего срока в колонии общего режима. Оно было удовлетворено, отсрочка предоставлена до достижения 14-летнего возраста сыном Елены Лопаевой. 18 сентября прошлого года бывшая чиновница была осуждена за присвоение более 67 млн руб. фонда «Содействие XXI век». Помимо лишения свободы ее приговорили к штрафу в размере 500 тыс. руб. Своей вины госпожа Лопаева не признала. Апелляционная и кассационная инстанция судебный акт в части наказания оставили без изменений.