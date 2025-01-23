Экс-заместитель главы Калининграда Анастасия Черепанова покинула горсовет

Согласно опубликованным на сайте областного правительства данным, Анастасия Черепанова в 2014 году была помощником зампреда правительства Калининградской области. В 2016 году она перешла на должность замначальника административного управления правительства, а с 2019 года стала начальником Контрольно-административного управления. В последний раз фамилия Черепановой фигурирует на сайте правительства области в данных о декларациях за 2021 год. Тогда сообщалось, что её доход составил 9,88 млн рублей, в собственности чиновницы есть квартира площадью 63,7 м² и автомобиль Lexus RX 270. При этом в 2020 году она заработала 1,99 млн рублей, у неё также был автомобиль Lexus RX 270 и квартира площадью 71,3 м².