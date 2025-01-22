WP: в США будут судить чиновников за отказ помогать депортации мигрантов

Ее журналисты ознакомились с документами, согласно которым «администрация Трампа вечером во вторник поручила сотрудникам федеральной прокуратуры по всей стране проводить расследования и потенциально подвергать судебному преследованию представителей властей штатов и местных властей, которые не оказывают содействия в выполнении планов президента по проведению крупнейшей в истории США кампании по массовой депортации». Как следует из материалов, руководство Минюста США в уведомлении, распространенном среди сотрудников, отметило, что местные власти должны «подчиняться инициативам исполнительной ветви власти по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства».