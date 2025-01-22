WP: в США будут судить чиновников за отказ помогать депортации мигрантов

Ее журналисты ознакомились с документами, согласно которым «администрация Трампа вечером во вторник поручила сотрудникам федеральной прокуратуры по всей стране проводить расследования и потенциально подвергать судебному преследованию представителей властей штатов и местных властей, которые не оказывают содействия в выполнении планов президента по проведению крупнейшей в истории США кампании по массовой депортации». Как следует из материалов, руководство Минюста США в уведомлении, распространенном среди сотрудников, отметило, что местные власти должны «подчиняться инициативам исполнительной ветви власти по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства».
Ведомство подчеркивает, что попытки препятствовать реализации таких инициатив или отказ содействовать им противозаконны. Министерство требует от сотрудников «проводить расследования в связи с инцидентами, связанными с любыми такими нарушениями, на предмет возможного судебного преследования». К числу возможных нарушений относят попытки «незаконно укрывать иммигрантов» и скрывать информацию о них.
Трамп 20 января подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Американский лидер заявил, что это позволит направить на южную границу войска, чтобы «отразить катастрофическое вторжение» нелегальных мигрантов в страну. Ранее республиканец неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Он заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.
Миграционный кризис входит сейчас в число ключевых вопросов межпартийной борьбы в США.