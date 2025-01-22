CNN: тысячи военных США направят для защиты границы с Мексикой

Сейчас на границе уже находятся около 2,2 тыс. военнослужащих в составе оперативной группы «Север», базирующейся в Эль-Пасо, штат Техас. Их задачи включают логистическую поддержку, мониторинг, техническое обслуживание транспорта и работу со статистическими данными. Подкрепление будет выполнять аналогичные задачи, включая поддержку готовности патрулей, анализ угроз и потоков мигрантов, помощь в координации действий. Источники сообщают, что дополнительные силы также займутся воздушными операциями.