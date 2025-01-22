Слуцкий прокомментировал заявления Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что не хочет навредить России и призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты.
«Россия не собирается ни на йоту жертвовать своими национальными интересами и идти в этих вопросах на уступки. Президент Владимир Путин подтвердил готовность к диалогу, но диалогу взаимоуважительному и равноправному. Необходимы юридические гарантии устранения первопричин конфликта, а значит новые устойчивые контуры безопасности в Европе. Мы — за честный и справедливый путь, будь он сложным или легким», — сказал Слуцкий РИА Новости.
По мнению Слуцкого, Трамп пока только декларирует намерения, в том числе разморозки контактов с российским руководством, но «не предлагает конкретики по выходу из украинского кризиса, разбрасываясь только угрозами».
«Будем внимательно следить и исходить из реальных инициатив. Принципиальный вопрос: на каких условиях новая американская администрация будет предлагать свои “сделки”, — отметил парламентарий.