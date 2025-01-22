Слуцкий прокомментировал заявления Трампа по Украине

«Россия не собирается ни на йоту жертвовать своими национальными интересами и идти в этих вопросах на уступки. Президент Владимир Путин подтвердил готовность к диалогу, но диалогу взаимоуважительному и равноправному. Необходимы юридические гарантии устранения первопричин конфликта, а значит новые устойчивые контуры безопасности в Европе. Мы — за честный и справедливый путь, будь он сложным или легким», — сказал Слуцкий РИА Новости.