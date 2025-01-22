Fox раскрыл содержание напутствия Трампу от Байдена

«Покидая этот священный пост, я желаю вам и вашей семье всего наилучшего в ближайшие четыре года. Американский народ и люди во всем мире ждут от этого дома устойчивости в неизбежных бурях истории, и я молюсь о том, чтобы грядущие годы стали временем процветания, мира и благодати для нашей страны», — говорится в напутствии Байдена.