Наемник: СБУ со спецслужбами Польши и Литвы участвуют в составлении плана вторжения в Беларусь

— СБУ ведет постоянный мониторинг того, что происходит на границе [с Беларусью]. Соответственно у них есть информация о любых приграничных районах. И, конечно, это спецслужбы Польши, Литвы, которые имеют наибольшую заинтересованность, скажем так, — сказал Веремейчик.