Наемник: СБУ со спецслужбами Польши и Литвы участвуют в составлении плана вторжения в Беларусь

Участник боевых действий на территории Украины в составе признанного в Беларуси террористической организацией «полка Калиновского» Василий Веремейчик сказал, что СБУ со спецслужбами Польши и Литвы участвуют в составлении плана вторжения в Беларусь. Об этом наемник заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» в фильме «Веремейчик: откровения боевика».
— СБУ ведет постоянный мониторинг того, что происходит на границе [с Беларусью]. Соответственно у них есть информация о любых приграничных районах. И, конечно, это спецслужбы Польши, Литвы, которые имеют наибольшую заинтересованность, скажем так, — сказал Веремейчик.
Напомним, 20 ноября 2024 года КГБ сообщило, что еще один участник признанного террористической организацией «Полка Калиновского» экстрадирован в Беларусь. Речь шла о Веремейчике.