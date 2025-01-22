AP: Трамп начал процесс масштабной реорганизации Совета нацбезопасности

Реформа, которая включает отправку сотрудников обратно в их базовые агентства, направлена на создание более «эффективной и упрощенной» структуры СНБ. Этот процесс особенно коснется специалистов, перешедших из Госдепартамента, ФБР и ЦРУ, срок работы которых обычно составляет от одного до двух лет.