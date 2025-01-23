Вице-губернатор Петербурга рассказал про станции метро, которые построят в городе до 2030 года

По выходу с «Театральной» в настоящее время прорабатывается проектно-градостроительная документация. Линченко утвердительно ответил на вопрос, можно ли ожидать, что выход со станции будет построен к 2030 году.
«Полным ходом у нас ведется сегодня выполнение работ по востребованной для горожан новой Красносельско-Калининской линии», — сказал чиновник, добавив, что станции «Путиловская» и «Юго-Западная» будут «фактически построены» в 2025 году, включая переход со станции «Кировский завод». В 2028 году к дате запуска ВСЖМ-1 (высокоскоростной железнодорожной магистрали) приурочено строительство второго выхода со станции метро «Лиговский проспект» и выхода со станции «Лиговский проспект — 2».
«И в противоположном направлении у нас перспектива 2030 года: две станции, которые должны быть построены, “Брестская” и “Улица Доблести”. До этого, в 2029 году мы достроим депо Красносельское, потому что без депо линия функционировать технологически не имеет возможности».
Некоторые станции с целью ускорения сроков ввода в эксплуатацию становятся сначала транзитными, без выхода на землю. «Вестибюли будут “догонять”, это позволит нам сделать больше охват горожан и улучшить доступность для связанности с объектами метрополитена», — пояснил Линченко.
На Васильевском острове утверждены проекты планировки по станциям метро «Гавань» (она же «Шкиперская») и «Морской фасад». «И мы в ближайшее время приступим к разработке проектной документации, необходимой для выполнения прохода», — рассказал Линченко.
Кроме того, на 2028 год запланированы станции «Богатырский проспект» и «Каменка» (она же «Зоопарк»).
«На 2030 год ориентируемся на строительство станции после “Комендантской площади” — это будет станция “Шуваловский проспект”», — добавил вице-губернатор.