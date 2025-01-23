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Вице-губернатор Петербурга рассказал про станции метро, которые построят в городе до 2030 года

До 2030 года в Петербурге обещают построить выход со станции метро Театральная, а также станции Путиловская, Юго-Западная, Лиговский проспект 2, Брестская, Улица Доблести, Гавань, Морской фасад, Каменка, Богатырский проспект и Шуваловский проспект. На какой стадии находится каждая из них и в какие сроки планируется ввести станции, 22 января во время прямой линии в эфире телеканала Санкт-Петербург рассказал вице-губернатор Николай Линченко.

Источник: РИА "Новости"

По выходу с «Театральной» в настоящее время прорабатывается проектно-градостроительная документация. Линченко утвердительно ответил на вопрос, можно ли ожидать, что выход со станции будет построен к 2030 году.

«Полным ходом у нас ведется сегодня выполнение работ по востребованной для горожан новой Красносельско-Калининской линии», — сказал чиновник, добавив, что станции «Путиловская» и «Юго-Западная» будут «фактически построены» в 2025 году, включая переход со станции «Кировский завод». В 2028 году к дате запуска ВСЖМ-1 (высокоскоростной железнодорожной магистрали) приурочено строительство второго выхода со станции метро «Лиговский проспект» и выхода со станции «Лиговский проспект — 2».

«И в противоположном направлении у нас перспектива 2030 года: две станции, которые должны быть построены, “Брестская” и “Улица Доблести”. До этого, в 2029 году мы достроим депо Красносельское, потому что без депо линия функционировать технологически не имеет возможности».

Некоторые станции с целью ускорения сроков ввода в эксплуатацию становятся сначала транзитными, без выхода на землю. «Вестибюли будут “догонять”, это позволит нам сделать больше охват горожан и улучшить доступность для связанности с объектами метрополитена», — пояснил Линченко.

На Васильевском острове утверждены проекты планировки по станциям метро «Гавань» (она же «Шкиперская») и «Морской фасад». «И мы в ближайшее время приступим к разработке проектной документации, необходимой для выполнения прохода», — рассказал Линченко.

Кроме того, на 2028 год запланированы станции «Богатырский проспект» и «Каменка» (она же «Зоопарк»).

«На 2030 год ориентируемся на строительство станции после “Комендантской площади” — это будет станция “Шуваловский проспект”», — добавил вице-губернатор.

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строительство