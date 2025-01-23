Вице-губернатор Петербурга рассказал про станции метро, которые построят в городе до 2030 года

«Полным ходом у нас ведется сегодня выполнение работ по востребованной для горожан новой Красносельско-Калининской линии», — сказал чиновник, добавив, что станции «Путиловская» и «Юго-Западная» будут «фактически построены» в 2025 году, включая переход со станции «Кировский завод». В 2028 году к дате запуска ВСЖМ-1 (высокоскоростной железнодорожной магистрали) приурочено строительство второго выхода со станции метро «Лиговский проспект» и выхода со станции «Лиговский проспект — 2».