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Наемник заявил, что через структуры ВСУ прошло больше тысячи белорусов, а на пике в террористическом «полку Калиновского» было около 300 человек

Наемник заявил, что через структуры ВСУ прошло более тысячи белорусских боевиков.

Источник: Комсомольская правда

В эфире телеканала «Беларусь 1» вышел фильм «Веремейчик: откровения боевика». В нем участник боевых действий на территории Украины в составе признанного в Беларуси террористической организацией «полка Калиновского» Василий Веремейчик сказал, что через структуры ВСУ прошло больше тысячи белорусов, а на пике в террористическом «полку Калиновского» было около 300 человек.

Говоря о максимальной численности боевиков в «полке Калиновского», Веремейчик заметил, что цифра в 300 человек дана им приблизительно.

— За все время прошло, видимо, больше тысячи человек. Не только через ПКК (признанный террористическим «полк Калиновского». — Ред.), а через различные структуры ВСУ. Имеются в виду белорусы, — уточнил боевик.

Веремейчик также отметил «довольно большую текучку кадров» в формировании:

— Иностранец имеет возможность в любой момент разорвать контракт и уйти. Соответственно люди приезжают и видят совсем не то, что в фильмах, игрушках, мультиках или TikTok. Разочаровываются — или их это действительно пугает, или получают ранения и уезжают.

Также Веремейчик сказал, что сначала у белорусских наемников было советское вооружение плюс противотанковые средства производства стран Запада. Теперь они находящиеся в составе террористической организации белорусы применяют чаще всего оружие стран НАТО — Бельгии, США, Чехии, Швеции.

Также наемник сообщил, что СБУ со спецслужбами Польши и Литвы участвуют в составлении плана вторжения в Беларусь.

Напомним, 20 ноября 2024 года КГБ сообщило, что еще один участник признанного террористической организацией «полка Калиновского» экстрадирован в Беларусь. Речь шла о Веремейчике.