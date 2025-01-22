Наемник заявил, что через структуры ВСУ прошло больше тысячи белорусов, а на пике в террористическом «полку Калиновского» было около 300 человек

В эфире телеканала «Беларусь 1» вышел фильм «Веремейчик: откровения боевика». В нем участник боевых действий на территории Украины в составе признанного в Беларуси террористической организацией «полка Калиновского» Василий Веремейчик сказал, что через структуры ВСУ прошло больше тысячи белорусов, а на пике в террористическом «полку Калиновского» было около 300 человек.