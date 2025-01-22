Полянский прокомментировал слова Трампа о сделке по Украине

Трамп ранее в среду призвал РФ завершить СВО, пригрозив, что если не будет достигнута «сделка», то США введут новые санкции и пошлины.
«Так что нам надо посмотреть, что означает “сделка” в понимании президента Трампа. Он не ответственен за то, что США сделали на Украине в 2014 году, сделав ее “антироссийской” и подготовив к войне с нами, но сейчас в его силах остановить эту злонамеренную политику», — сказал Полянский.
Он напомнил, что Россия начала СВО, чтобы «положить конец войне, которую киевский режим ведет против собственного народа с 2014 года».
«Прежде всего, речь идет об устранении коренных причин украинского кризиса. Речь никогда не шла о территории, речь идет о людях и их праве сохранять свою идентичность», — добавил российский дипломат.