Полянский прокомментировал слова Трампа о сделке по Украине

«Так что нам надо посмотреть, что означает “сделка” в понимании президента Трампа. Он не ответственен за то, что США сделали на Украине в 2014 году, сделав ее “антироссийской” и подготовив к войне с нами, но сейчас в его силах остановить эту злонамеренную политику», — сказал Полянский.