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Полянский прокомментировал слова Трампа о сделке по Украине

ООН, 22 янв — РИА Новости. В силах президента США Дональда Трампа остановить «злонамерную» политику Америки на Украине, Москва же должна понять, что означает «сделка» по Украине в понимании нового американского лидера, заявил РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Источник: AP 2024

Трамп ранее в среду призвал РФ завершить СВО, пригрозив, что если не будет достигнута «сделка», то США введут новые санкции и пошлины.

«Так что нам надо посмотреть, что означает “сделка” в понимании президента Трампа. Он не ответственен за то, что США сделали на Украине в 2014 году, сделав ее “антироссийской” и подготовив к войне с нами, но сейчас в его силах остановить эту злонамеренную политику», — сказал Полянский.

Он напомнил, что Россия начала СВО, чтобы «положить конец войне, которую киевский режим ведет против собственного народа с 2014 года».

«Прежде всего, речь идет об устранении коренных причин украинского кризиса. Речь никогда не шла о территории, речь идет о людях и их праве сохранять свою идентичность», — добавил российский дипломат.

ООН
дипломатия