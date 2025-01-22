Мизулина ответила на слова Трампа о «помощи России» во Второй мировой войне

Ранее Трамп в своем аккаунте в принадлежащей ему соцсети Truth Social заявил, что нельзя забывать, что Россия помогла США выиграть Вторую мировую.
По мнению Мизулиной подобное высказывание из уст американского президента звучит как оскорбление.
«Сегодня увидела пост Трампа, я надеюсь, что после этого поста все восторги у большинства людей ушли на задний план. Заявлять, что Россия якобы помогала американцам выиграть Вторую мировую войну, на мой взгляд, — это просто кощунство и издевательство над памятью наших дедов и прадедов», — сказала Мизулина в ходе выступления на встрече с молодыми участниками 36-го фестиваля КВН, который проходит в Сочи.
Она подчеркнула, что советские солдаты не помогали кому-то, а защищали свою Родину.
«Я воспринимаю (слова Трампа — ред.) как оскорбление памяти участников Великой Отечественной войны и по-другому воспринимать не могу. Я считаю, что мой дед, как участник Сталинградской битвы, точно не помогал ни в чем Соединенным Штатам Америки и точно воевал за свою страну, за своих родных, за Россию. Поэтому подобные высказывания, мне кажется, крайне сомнительными», — заключила Мизулина.
Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.