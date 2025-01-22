Мизулина ответила на слова Трампа о «помощи России» во Второй мировой войне

«Сегодня увидела пост Трампа, я надеюсь, что после этого поста все восторги у большинства людей ушли на задний план. Заявлять, что Россия якобы помогала американцам выиграть Вторую мировую войну, на мой взгляд, — это просто кощунство и издевательство над памятью наших дедов и прадедов», — сказала Мизулина в ходе выступления на встрече с молодыми участниками 36-го фестиваля КВН, который проходит в Сочи.