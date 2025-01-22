Наемник раскрыл подробный план беглой оппозиции и белорусских боевиков по нападению на Малоритский район

Участник боевых действий на территории Украины в составе признанного в Беларуси террористической организацией «полка Калиновского» Василий Веремейчик раскрыл план беглой оппозиции и белорусских боевиков по нападению на Малоритский район. Озвучена информация была на телеканале «Беларусь 1», в эфире которого вышел фильм «Веремейчик: откровения боевика».
Граничащий с Украиной Малоритский район Беларуси, говорит наемник, — один из возможных путей вторжения по планам боевиков и беглой оппозиции. По словам Веремейчика, боевики ставят перед собой цель при внезапном нападении сначала попасть в населенные пункты Мокраны и Сушитница, подавив или вступив в прямой контакт с белорусскими силовиками.
Затем в планах дойти до Малориты, где террористы собирались занять здание под штаб. Причем действовать они собирались, переодевшись для маскировки при подходах к необходимым зданиям (например, РОВД) в заготовленной заранее форме белорусских Вооруженных Сил или сотрудников МВД. Веремейчик сказал, что видел такую на складах.
Наемник указал, что далее террористы рассчитывают захватить железнодорожный вокзал, АЗС, вышку связи и автостанцию. А на путях к Малорите они собирались выставить блокпосты. Там должно разместиться как тяжелое вооружение, так и точки минометных расчетов.
По расчетам боевиков, видимость поддержки местными жителями названных действий должны создать иностранная пресса. При этом Веремейчик заявил, говоря о планах относительно мирного населения:
— В такой ситуации все действуют по законам военного времени. Соответственно не церемонятся.
Также наемник сказал, что данные шаги позволяют «провести ограниченную интервенцию, оказать вооруженную и материальную поддержку, призвать всех граждан мира быть “иностранными добровольцами”. Это необходимо, по словам наемника, поскольку признанный в Беларуси террористической организацией “полк Калиновского” не способен на самостоятельное развитие наступления.
Также Василий Веремейчик сказал, что сценарий вторжения похож на действия ВСУ в Курской области России.
Еще Веремейчик заявил, что через структуры ВСУ прошло больше тысячи белорусов, а на пике в террористическом «полку Калиновского» было около 300 человек.
Также наемник сообщил, что СБУ со спецслужбами Польши и Литвы участвуют в составлении плана вторжения в Беларусь.
Напомним, 20 ноября 2024 года КГБ сообщило, что еще один участник признанного террористической организацией «Полка Калиновского» экстрадирован в Беларусь. Речь шла о Веремейчике.
К слову, ранее в своем фильме телеканал ОНТ назвали три района, которые могут стать первыми целями для вооруженного нападения беглых на Беларусь. Там в качестве направления задуманной беглыми атаки на Беларусь называется Брестская область. Всего определены, сказано в фильме, четыре территории для захвата. Это Кобринский, Пинский и Лунинецкий районы, «удобные» для подобных действий из-за ландшафта Полесья. Отмечается, что цель беглых — захват маленьких населенных пунктов ради хаоса внутри республики. Далее — захват областных центров и Минска.
Также за несколько дней до выборов президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусам из-за «вооруженных банд» вблизи границы: «Если вы увидели что-то неординарное, что-то не то, проинформируйте нас».
Кроме того, Александр Лукашенко заявил, что Украина не подпускает белорусских боевиков к границе. Еще президент сказал о проблемах Польши и Литвы с беглыми из-за Вильнюса и Белостока.