Наемник раскрыл подробный план беглой оппозиции и белорусских боевиков по нападению на Малоритский район

К слову, ранее в своем фильме телеканал ОНТ назвали три района, которые могут стать первыми целями для вооруженного нападения беглых на Беларусь. Там в качестве направления задуманной беглыми атаки на Беларусь называется Брестская область. Всего определены, сказано в фильме, четыре территории для захвата. Это Кобринский, Пинский и Лунинецкий районы, «удобные» для подобных действий из-за ландшафта Полесья. Отмечается, что цель беглых — захват маленьких населенных пунктов ради хаоса внутри республики. Далее — захват областных центров и Минска.