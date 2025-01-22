Бербок не исключила участие ВС ФРГ в миссии после конфликта на Украине

«Для прочного и справедливого мира требуется нечто большее, чем фиктивные решения. Поэтому я рассматриваю различные элементы стабильного обеспечения мира с ключевыми европейскими партнерами и Украиной», — сказала Бербок в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, отвечая на вопрос о том, должна ли Германия отправить военных для обеспечения прекращения огня, если такой режим будет введен на Украине. «Частью этого может быть и миротворческая миссия, для чего, конечно, нужны не только мы, европейцы, но и другие, потому что мы знаем: чем больше международного участия, тем стабильнее становятся миротворческие миссии», — продолжала министр.