Лукашенко провел вечерний краш-тест топора, который получил в подарок на МАЗ

Отмечается, что из-за того, что предвыборная неделя находится в своем зените, порубить дрова президент может только поздно вечером. Также, пишет указанный источник, Лукашенко уточнил, что подарок от минского автомеханического колледжа — все же именно топор, а не колун, как писали накануне.