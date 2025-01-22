Лукашенко провел вечерний краш-тест топора, который получил в подарок на МАЗ

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел вечерний краш-тест топора, подаренного ему учащимися на МАЗ, передает телеграм-канал «Пул Первого».
Отмечается, что из-за того, что предвыборная неделя находится в своем зените, порубить дрова президент может только поздно вечером. Также, пишет указанный источник, Лукашенко уточнил, что подарок от минского автомеханического колледжа — все же именно топор, а не колун, как писали накануне.
Кроме того, глава Беларуси во время посещения 21 января 2025 Минского автозавода получил в подарок автобус МАЗ, который тут же передарил со словами: «Я на автобусе не езжу, пусть люди пользуются».
Там же, за несколько дней до выборов, президент обратился к белорусам из-за «вооруженных банд» вблизи границы: «Если вы увидели что-то неординарное, что-то не то, проинформируйте нас».
Кроме того, Александр Лукашенко заявил, что Украина не подпускает белорусских боевиков к границе. Еще президент сказал о проблемах Польши и Литвы с беглыми из-за Вильнюса и Белостока.