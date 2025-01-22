Сын Сороса описал новый срок Трампа цитатой Маркса

Сблизившийся с Трампом Илон Маск сравнивал Джорджа Сороса с «суперзлодеем» и утверждал, что тот «ненавидит человечество». После того как Трамп был переизбран в ноябре, Маск решил, что ему было бы интересно встретиться с Соросом. «Я был открыт для встречи, я сделал предложение через того, кто его знает, но он не ответил. Я думаю, что его гораздо больше интересует троллинг, чем встречи», — рассказал сын миллиардера.