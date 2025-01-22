Вучич: Украина находится ближе всех стран-кандидатов к вступлению в Евросоюз

БЕЛГРАД, 22 января. /ТАСС/. Украина в силу политической ситуации находится ближе Сербии и всех других стран-кандидатов к членству в Евросоюзе. Такое мнение выразил президент балканской республики Александар Вучич в эфире телеканала TV Pink, комментируя встречу с Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
«Мы говорили о мире на Украине, обсуждали также некоторые вопросы, связанные с европейским путем, который мы проходим, как и они. Так что мы нашли какой-то общий знаменатель», — отметил Вучич.
Президент Сербии указал, что сложно точно оценить перспективы вступления в ЕС отдельных стран, но указал на политические преимущества Киева в этом вопросе. «Не знаю, как это определить. Политически, безусловно, Украина ближе нас [к вступлению в Евросоюз], что логично. Вероятно, и ближе всех. Но по всем остальным пунктам — мы намного дольше находимся на этом пути», — отметил сербский лидер.
По итогам состоявшихся с Зеленским переговоров Вучич сообщил в соцсетях, что Сербия рассчитывает на продолжение сотрудничества с Украиной и взаимную поддержку Белграда и Киева на пути вступления в Евросоюз двух стран.
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич ранее заявлял, что позиция руководства ЕС по вопросу ускорения процедуры возможного вступления в объединение Украины, Молдавии и Грузии является несправедливой по отношению к странам Западных Балкан.
Ожидание вступления
Лидеры стран ЕС на встрече в Брюсселе
Официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Брюссель оказывает давление на Белград, чтобы заставить его согласиться на предоставление этого статуса непризнанному Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края.