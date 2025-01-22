Вучич: Украина находится ближе всех стран-кандидатов к вступлению в Евросоюз

Президент Сербии указал, что сложно точно оценить перспективы вступления в ЕС отдельных стран, но указал на политические преимущества Киева в этом вопросе. «Не знаю, как это определить. Политически, безусловно, Украина ближе нас [к вступлению в Евросоюз], что логично. Вероятно, и ближе всех. Но по всем остальным пунктам — мы намного дольше находимся на этом пути», — отметил сербский лидер.