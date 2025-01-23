Британия устроила слежку за российским судном

Министерство обороны Великобритании объявило о развертывании подводной лодки для наблюдения за российским океанографическим судном «Янтарь» в проливе Ла-Манш. Эта информация была озвучена министром обороны Джоном Хили во время его выступления в палатах общин британского парламента.
По словам Хили, Королевский флот активировал корабли HMS Somerset и HMS Tyne для постоянного мониторинга действий судна.
Министр также охарактеризовал «Янтарь» как «шпионский корабль», указывая на то, что его основная задача заключается в сборе разведывательной информации и картировании важной подводной инфраструктуры Великобритании.
Ранее сообщалось, что испанские патрульные корабли сопроводили российскую группу из двух БДК и нефтяного танкера. Они якобы были обнаружены в суверенных водах страны.