Британия устроила слежку за российским судном

Министерство обороны Великобритании объявило о развертывании подводной лодки для наблюдения за российским океанографическим судном «Янтарь» в проливе Ла-Манш. Эта информация была озвучена министром обороны Джоном Хили во время его выступления в палатах общин британского парламента.