Участники СВО войдут в список кандидатов от ЕР на выборах в Госдуму

Центральная избирательная комиссия РФ уже начала подготовку к выборам депутатов Государственной думы, которые пройдут в 2026 году. Как сообщала в декабре глава ЦИК РФ Элла Памфилова, уже подготовлен целый ряд законодательных и иных предложений, учитывая специфику времени.
Отвечая на вопрос о подготовке будущих кандидатов в депутаты, он отметил, что подготовка нужна максимальная, для участников СВО предусмотрена «отдельная учеба».
По словам Якушева, особое внимание партия уделит тем участникам спецоперации, которые в 2024 году участвовали в выборах в парламенты регионов и сейчас занимаются депутатской деятельностью, а значит, уже имеют опыт работы.
«Они в зоне нашего особого внимания находятся. Мы как раз смотрим, как они себя проявляют и кто сегодня потенциально может рассматриваться в том числе и в Государственную думу», — пояснил он.