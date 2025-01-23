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Участники СВО войдут в список кандидатов от ЕР на выборах в Госдуму

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Участники спецоперации войдут в список кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму в 2026 году, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Источник: © РИА Новости

Центральная избирательная комиссия РФ уже начала подготовку к выборам депутатов Государственной думы, которые пройдут в 2026 году. Как сообщала в декабре глава ЦИК РФ Элла Памфилова, уже подготовлен целый ряд законодательных и иных предложений, учитывая специфику времени.

Отвечая на вопрос о подготовке будущих кандидатов в депутаты, он отметил, что подготовка нужна максимальная, для участников СВО предусмотрена «отдельная учеба».

По словам Якушева, особое внимание партия уделит тем участникам спецоперации, которые в 2024 году участвовали в выборах в парламенты регионов и сейчас занимаются депутатской деятельностью, а значит, уже имеют опыт работы.

«Они в зоне нашего особого внимания находятся. Мы как раз смотрим, как они себя проявляют и кто сегодня потенциально может рассматриваться в том числе и в Государственную думу», — пояснил он.