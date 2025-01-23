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Трамп запретил въезд нелегалов через южную границу США

Трамп подписал указ о приостановке прохода мигрантов через южную границу США.

Источник: Wesley Tingey/CC0

ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке прохода на американскую территорию нелегальных мигрантов через южную границу страны и отдал распоряжении об их выдворении, заявили в Белом доме.

«Сегодня президент Трамп подписал указ, который приостанавливает физический проход иностранцев, которые занимаются вторжением в Соединенные Штаты через южную границу», — говорится в сообщении.

Трамп приказал министерству внутренней безопасности, минюсту и госдепартаменту предпринять все необходимые действия для выдворения нелегалов, въезжающих в Штаты через южную границу.

«Президент Трамп дает разрешение и поручает предпринять все необходимые меры для немедленного отклонения, репатриации и выдворения нелегальных иностранцев через южную границу Соединенных Штатов», — добавили в Белом доме.

Президент также ограничил право нелегальных мигрантов, попавших на американскую территорию через южную границу, оставаться в стране под предлогом поиска убежища.

Ранее Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также заявил, то в качестве первого шага на посту главы государства введет общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

Трамп Дональд