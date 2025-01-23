Трамп запретил въезд нелегалов через южную границу США

Ранее Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также заявил, то в качестве первого шага на посту главы государства введет общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.