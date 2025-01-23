В Киеве арестовали генерала ВСУ, отвечавшего за оборону в Харьковской области

По данным ГБР, обвиняемых подозревают в халатности и бездействии, которые привели к потере стратегически важных территорий в Харьковской области. В мае 2024 года, на фоне наступления ВС РФ, ВСУ потеряли контроль над несколькими населёнными пунктами. Наиболее ожесточённые бои шли в районе Волчанска и Липцев.