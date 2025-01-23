Как жена Зеленского отдыхала в швейцарском отеле, принадлежащем российскому банкиру

По легенде Беджамов приобрёл отель так: когда его структуры строили бобслейную трассу для сочинской Олимпиады, он страстно увлёкся бобслеем и зачастил в Санкт-Мориц, где этот вид спорта очень развит. Познакомившиеся с ним члены швейцарской сборной пригласили его на вечеринку в Badrutt’s Palace. Беджамову отель настолько понравился, что он купил треть его акций. Стоимость сделки составила 30 млн франков. Это дёшево, потому что, по оценкам экспертов, этот гостиничный бизнес приносит доход около 50 млн франков в год.