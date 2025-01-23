На Украине 63 человека обвинили в помощи уклонистам сбегать из страны

«В частности, по материалам СБУ сообщено о подозрении: 39 лицам, причастным к преступлениям в военной сфере, в том числе лицам, причастным к хищению средств оборонного госбюджета; 63 лицам, в том числе из числа сотрудников ТЦК, бывших МСЭК и ВВК, а также медучреждений, которые подозреваются во введении уклонистских схем и в организации незаконного пересечения границы», — говорится в сообщении.