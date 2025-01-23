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Несколько тысяч поляков могут депортировать из США

ВАРШАВА, 23 янв — РИА Новости. Несколько тысяч граждан Польши могут депортировать из США, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел республики Владислав Теофил Бартошевский.

Источник: © РИА Новости

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил во вторник, что попросил министра иностранных дел Радослава Сикорского рекомендовать польским консульствам в США быть готовыми к возможным депортациям поляков из США в связи с заявлениями президента Дональда Трампа.

«Эта проблема может затронуть несколько тысяч наших соотечественников», — заявил Бартошевский.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация немедленно приступит к решению проблемы незаконной миграции, пообещав остановить «вторжение через границу» с Мексикой уже к вечеру 20 января.