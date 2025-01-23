Несколько тысяч поляков могут депортировать из США

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил во вторник, что попросил министра иностранных дел Радослава Сикорского рекомендовать польским консульствам в США быть готовыми к возможным депортациям поляков из США в связи с заявлениями президента Дональда Трампа.
«Эта проблема может затронуть несколько тысяч наших соотечественников», — заявил Бартошевский.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация немедленно приступит к решению проблемы незаконной миграции, пообещав остановить «вторжение через границу» с Мексикой уже к вечеру 20 января.