Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Немного вдохновляющее»: Трамп раскрыл содержание письма Байдена

Бывший президент США Джо Байден направил письмо своему преемнику Дональду Трампу, в котором выразил надежду на процветание страны в ближайшие четыре года. Послание, опубликованное телеканалом Fox News, содержит пожелания Трампу и его семье всего самого лучшего.

Источник: Life.ru

«Я молюсь за то, чтобы ближайшие четыре года были временем процветания, мира и благодати для нашей нации. Пусть вас благословит и направляет Господь, как он благословляет и направляет нашу страну с её основания», — написал экс-президент США.

Дональд Трамп, комментируя письмо, назвал его «немного вдохновляющим». По его словам, текст в послании достойный того, чтобы его увидела публика.

Ранее Life.ru писал, что новый президент США Дональд Трамп оказался самым старым главой государства в американской истории. Сейчас ему 78 лет, что на полгода больше, чем возраст его предшественника Джо Байдена в начале президентства. Напомним, 20 января состоялась инаугурация Дональда Трампа, в ходе которой он официально принял на себя обязанности лидера Белого дома.