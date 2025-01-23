Страна для жизни. Почему в Россию переезжает всё больше европейцев и американцев

Например, в феврале прошлого года на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» с просьбой к главе государства обратилась студентка МГИМО из Италии Ирене Чеккини. Она рассказала, что влюбилась в Россию, и попросила разрешить «иностранцам, которые разделяют наши ценности и которые мечтают переехать в Россию, сделать всё это просто и быстро». Также она предложила новый термин для этого процесса — импатриация. Однако в России не очень приветствуют языковые заимствования, и в указе президента формулировки вполне традиционные: «гуманитарная поддержка», «идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям».