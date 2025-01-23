Трамп приказал выдворять нелегалов, попадающих в США

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение министерству внутренней безопасности, министерству юстиции и госдепартаменту принять все необходимые меры для выдворения нелегальных мигрантов, которые пересекают южную границу страны. Об этом стало известно из заявления Белого дома.
Приказ Трампа основан на его полномочиях в соответствии с Законом об иммиграции и гражданстве, а также Конституцией США. В нем указано, что министерствам поручено осуществлять немедленные действия для отклонения, репатриации и выдворения иностранцев, находящихся в стране незаконно через южную границу.
Кроме того, Трамп ввел ограничения на пребывание нелегальных мигрантов, пересекших границу, под предлогом поиска убежища. В заявлении говорится, что президент решил еще больше сократить доступ к иммиграционным положениям, которые позволяют нелегальным мигрантам оставаться в США, например, в связи с просьбами о предоставлении убежища, если они вторглись на территорию страны без разрешения.
Ранее сообщалось, что тысячи военнослужащих США будут дополнительно направлены на южную границу с Мексикой в ближайшие два дня по указанию Трампа, который поручил усилить военное присутствие в этом районе.