Трамп приказал выдворять нелегалов, попадающих в США

Кроме того, Трамп ввел ограничения на пребывание нелегальных мигрантов, пересекших границу, под предлогом поиска убежища. В заявлении говорится, что президент решил еще больше сократить доступ к иммиграционным положениям, которые позволяют нелегальным мигрантам оставаться в США, например, в связи с просьбами о предоставлении убежища, если они вторглись на территорию страны без разрешения.