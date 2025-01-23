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В Госдуме отреагировали на угрозы Трампа в адрес России

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа не разговаривать с Россией языком силы, так как это бессмысленно.

Источник: © РИА Новости

Трамп заявил ранее, что не хочет навредить России и призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты.

«Во-первых, надо понимать, что Трамп не является нашим сторонником близким, он с нами общается исходя из интересов, прежде всего, своей страны. А интересы США известны: ослабить другие страны, став за счет этого сильнее. Но с позиции силы Трампу не стоит разговаривать с Россией. Это бессмысленно», — сказал Шеремет РИА Новости.

По его словам, Трампу по силам прекратить военную конфронтацию на Украине, но пока, кроме громких заявлений и призывов, от него конкретики не поступало.

«Трамп — умный политик и понимает, что между Россией и США есть много точек соприкосновения. Градус противостояния между нашими странами должен быть снижен, а мир вернутся в нормальное и прогнозируемое русло, с условиями для развития и процветания наших стран», — сказал депутат.

Госдума
Трамп Дональд