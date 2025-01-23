В Госдуме отреагировали на угрозы Трампа в адрес России

«Во-первых, надо понимать, что Трамп не является нашим сторонником близким, он с нами общается исходя из интересов, прежде всего, своей страны. А интересы США известны: ослабить другие страны, став за счет этого сильнее. Но с позиции силы Трампу не стоит разговаривать с Россией. Это бессмысленно», — сказал Шеремет РИА Новости.