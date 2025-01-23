Трамп подписал указ о признании йеменских хуситов террористической организацией

С начала 2023 года хуситы неоднократно атаковали американские военные суда в Красном море, а с 2014 года ведут противостояние с легитимным правительством Йемена, захватив важные города, отмечается в документе. Кроме того, по информации указа, движение осуществляло нападения на гражданские объекты в Саудовской Аравии, атаковало аэропорты ОАЭ в 2022 году и выпустило более 300 снарядов на территорию Израиля в 2023 году.