Путин обсудит с кабмином результаты контрольно-надзорной реформы

На совещании с докладами о результатах этих реформ выступят вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, а также генеральный прокурор Игорь Краснов, который был переназначен на свою должность накануне. Кроме того, в ходе встречи будут обсуждены и другие актуальные вопросы, помимо ключевой темы.