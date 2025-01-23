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Путин обсудит с кабмином результаты контрольно-надзорной реформы

В ходе встречи будут обсуждены и другие актуальные вопросы.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин проведет видеоконференцию с членами правительства, на которой основное внимание будет уделено улучшению контрольно-надзорной деятельности.

В последние годы российские власти активно сокращают количество проверок бизнеса, сосредоточив свои усилия на профилактике нарушений, а также отменяя излишние и устаревшие требования, существующие в различных отраслях.

На совещании с докладами о результатах этих реформ выступят вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, а также генеральный прокурор Игорь Краснов, который был переназначен на свою должность накануне. Кроме того, в ходе встречи будут обсуждены и другие актуальные вопросы, помимо ключевой темы.

Ранее Путин напомнил, что ожидает от правительства подготовленную программу действий по развитию экономики в первом квартале 2025 года. Глава государства подчеркнул важность структурного развития экономики и мер, направленных на поддержку бизнеса.