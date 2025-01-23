Трамп запретил мигрантам нелегально переходить границу США с Мексикой

«Сегодня президент Трамп утвердил указ, который запрещает физическое перемещение иностранцев, пытающихся проникнуть в Соединённые Штаты через юг», — сообщает американское правительство.
Трамп дал указания Министерству внутренней безопасности США, а также Минюсту и Госдепартаменту предпринять все доступные меры для выдворения нелегалов, проникающих через южную границу. Перед ведомствами поставили задачу «принять необходимые меры для отклонения, репатриации и выдворения» таких иностранцев.
Кроме того, Трамп ограничил возможность нелегальных мигрантов, попавших через юг, оставаться в США, ссылаясь на поиск убежища.
Ранее Трамп вновь начал ускоренное выдворение нелегальных мигрантов по всей территории США. Теперь депортация не требует решения суда по миграционным делам. Выдворение возможно, если мигрант не подтвердит законность нахождения в стране.