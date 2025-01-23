Трамп назвал печальным решение Байдена не помиловать себя

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Новый президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News выразил сожаление тем, что его предшественник Джо Байден не помиловал самого себя перед тем, как покинуть пост главы государства.
«Он раздавал всем помилования. Но самое забавное или, быть может, самое печальное то, что он не помиловал себя. Но если присмотреться, то все связано с ним», — сказал Трамп.
Президент США напомнил, что у него была возможность помиловать своих сторонников в конце первого президентского срока (2017−2021 годы). «Я не собирался делать этого. Мне дали такую возможность, у меня спросили, буду ли я объявлять помилование в отношении всех, включая себя. Я сказал, что не собираюсь никого помиловать. Мы не сделали ничего плохого», — заявил Трамп.
Новый американский лидер выразил уверенность в том, что Соединенным Штатам и остальному миру удалось бы избежать многих проблем, если бы он остался у власти по итогам выборов 2020 года. «У нас не было бы инфляции, у нас не было бы катастрофы в Афганистане, не было бы нападения [движения ХАМАС] на Израиль 7 октября [2023 года], война на Украине не продолжалась бы», — сказал республиканец.
20 января Байден заявил, что в упреждающем порядке помиловал несколько человек, которым Трамп угрожал преследованием. Среди них были и члены семьи демократа: братья Фрэнсис и Джеймс, жена последнего Сара, сестра Байдена Валери и ее муж Джон. В декабре 2024 года президент подписал распоряжение о помиловании своего сына Хантера, несмотря на многократные обещания этого не делать.