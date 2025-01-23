Трамп назвал печальным решение Байдена не помиловать себя

Новый американский лидер выразил уверенность в том, что Соединенным Штатам и остальному миру удалось бы избежать многих проблем, если бы он остался у власти по итогам выборов 2020 года. «У нас не было бы инфляции, у нас не было бы катастрофы в Афганистане, не было бы нападения [движения ХАМАС] на Израиль 7 октября [2023 года], война на Украине не продолжалась бы», — сказал республиканец.