Полянский подчеркнул, что это не только вопрос прекращения военных действий, но и решение коренных причин украинского кризиса. Он отметил, что в интересах России понять, что именно подразумевается под «сделкой» в понимании Трампа.
«Он не несёт ответственности за то, что США делали на Украине с 2014 года, превращая её в “анти-Россию” и готовя к войне с нами, но в его власти остановить эту вредоносную политику», — приводит слова Полянского агентство Reuters.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб с трибуны форума в Давосе назвал сроки сделки между Трампом и президентом России Путиным. По его словам, это возможно в течение трёх-шести месяцев. Политик также добавил, что решение по Киеву не должно превратиться в «Афганистан 2.0», когда посредники «сделки» позже могут быть обвинены в предательстве Украины.