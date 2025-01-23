Полянский: Трамп может остановить «вредоносную политику» США на Украине

Ранее президент Финляндии Александр Стубб с трибуны форума в Давосе назвал сроки сделки между Трампом и президентом России Путиным. По его словам, это возможно в течение трёх-шести месяцев. Политик также добавил, что решение по Киеву не должно превратиться в «Афганистан 2.0», когда посредники «сделки» позже могут быть обвинены в предательстве Украины.