Вучич: Украина политически ближе Сербии находится к вступлению в ЕС

«Мы обсудили мир на Украине и моменты, касающиеся нашего и их движения по европейскому пути. Нашли общий язык. Политически Украина, что логично, вероятно, ближе к ЕС больше всех, хотя мы идём этим путём дольше», — сказал Вучич в интервью TV Pink, отвечая на вопрос о лидирующей стране по пути к ЕС.
Президент подчеркнул, что Зеленский не просил его о введении санкций против России, так как он «знает позицию Сербии».
Ранее Вучич предложил использовать Сербию как возможное место для встречи и переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Он отметил, что страна, находясь вне военных блоков, является независимой и самодостаточной, способной обеспечить безопасность обеим сторонам во время диалога.