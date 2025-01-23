Вучич: Украина политически ближе Сербии находится к вступлению в ЕС

«Мы обсудили мир на Украине и моменты, касающиеся нашего и их движения по европейскому пути. Нашли общий язык. Политически Украина, что логично, вероятно, ближе к ЕС больше всех, хотя мы идём этим путём дольше», — сказал Вучич в интервью TV Pink, отвечая на вопрос о лидирующей стране по пути к ЕС.