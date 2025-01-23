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Вучич: Украина политически ближе Сербии находится к вступлению в ЕС

По политическим причинам Украина находится наиболее близко к вступлению в ЕС среди других кандидатов, сообщил президент Сербии Александр Вучич после встречи с Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Мы обсудили мир на Украине и моменты, касающиеся нашего и их движения по европейскому пути. Нашли общий язык. Политически Украина, что логично, вероятно, ближе к ЕС больше всех, хотя мы идём этим путём дольше», — сказал Вучич в интервью TV Pink, отвечая на вопрос о лидирующей стране по пути к ЕС.

Президент подчеркнул, что Зеленский не просил его о введении санкций против России, так как он «знает позицию Сербии».

Ранее Вучич предложил использовать Сербию как возможное место для встречи и переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Он отметил, что страна, находясь вне военных блоков, является независимой и самодостаточной, способной обеспечить безопасность обеим сторонам во время диалога.