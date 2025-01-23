На Украине повторно задержали обвиняемого в потере части Харьковской области

Однако сотрудники ГБР в сотрудничестве с СБУ обнаружили новые доказательства в деле о прорыве границы на Харьковщине. Экс-командующий обвиняется в том, что неверно оценил обстановку на своём участке ответственности, что привело к оставлению поля боя бойцами без приказа. Галушкину будет предъявлено обвинение по статье о содействии самовольному оставлению поля боя или отказу от применения оружия.