На Украине озвучили ожидаемые сроки окончания конфликта с Россией

«Переговоры могут состояться, когда Украина будет достаточно сильной, а чтобы быть сильными, нам нужно наращивать оборонное производство», — сказала она.
Кроме того, министр подчеркнула, что Киев ожидает активного участия администрации президента США Дональда Трампа в переговорах.
Ранее в Британии задумали помешать Трампу завершить конфликт на Украине за 100 дней. Там считают, что это якобы даст России возможность нарастить военную мощь. К примеру, командующий корпусом быстрого реагирования НАТО генерал-лейтенант Ральф Вуддисс боится, что в следующий раз Армия РФ добьётся гораздо больших успехов.