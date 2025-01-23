Мизулина назвала слова Трампа о помощи РФ во Второй мировой кощунством

«Я считаю, что мой дед, как участник Сталинградской битвы, точно не помогал ни в чем Соединенным Штатам Америки и точно воевал за свою страну, за своих родных, за Россию. Поэтому подобные высказывания, мне кажется, крайне сомнительными», — сказала она в ходе своего выступления на 36-м фестивале КВН в Сочи.