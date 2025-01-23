Мизулина назвала слова Трампа о помощи РФ во Второй мировой кощунством

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала недавние слова президента США Дональда Трампа, который утверждал, что Россия сыграла важную роль в победе США во Второй мировой войне.
По мнению Мизулиной, такое заявление является неуместным и оскорбительным по отношению к советскому народу.
Она выразила глубокое возмущение, подчеркнув, что утверждать, будто Россия помогала США в войне, — это кощунство и насмешка над памятью героев, сражавшихся за свою родину. Мизулина отметила, что советские солдаты не были помощниками, а защищали свою страну и свои семьи от фашистской агрессии.
«Я считаю, что мой дед, как участник Сталинградской битвы, точно не помогал ни в чем Соединенным Штатам Америки и точно воевал за свою страну, за своих родных, за Россию. Поэтому подобные высказывания, мне кажется, крайне сомнительными», — сказала она в ходе своего выступления на 36-м фестивале КВН в Сочи.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что сохранение правды о Великой Отечественной войне является ключевой задачей страны в противодействии попыткам фальсификации истории.