Дональд Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа диетической колы

Ранее Трампа сочли религиозным фанатиком после инаугурационной речи о Боге и отмщении. Российский предприниматель Виктор Бут заявил, что речь республиканца на инаугурации была построена таким образом, чтобы вызвать эмоциональный отклик у его сторонников. В его громких заявлениях присутствовали посылы, что Америка станет великой и могучей.