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Дональд Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа диетической колы

Самым обсуждаемым изменением в Овальном кабинете после инаугурации Дональда Трампа стало возвращение легендарной кнопки для заказа диетической колы, пишет The Wall Street Journal. Президент США большой поклонник этого напитка, и активно пользовался этой функцией во времена первого срока, выпивая до 12 банок в день.

Вместе с этим Трамп внёс и другие изменения в интерьер главного офиса Белого дома. Голубой ковёр, оставшийся от предшественника Джо Байдена, заменили на нейтрально-бежевый. На камине центральное место занял портрет Джорджа Вашингтона, а бюст Роберта Ф. Кеннеди убрали из кабинета.

Также в интерьер вернулись военные флаги, символизирующие разные рода войск, и бюст британского премьер-министра Уинстона Черчилля.

Ранее Трампа сочли религиозным фанатиком после инаугурационной речи о Боге и отмщении. Российский предприниматель Виктор Бут заявил, что речь республиканца на инаугурации была построена таким образом, чтобы вызвать эмоциональный отклик у его сторонников. В его громких заявлениях присутствовали посылы, что Америка станет великой и могучей.